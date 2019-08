Glencore miné par l'Afrique et les tarifs au 1er semestre

Zurich (awp) - Le mastodonte zougois de l'extraction et du négoce de matières premières a vu sa rentabilité s'effriter au premier semestre 2019, plombé notamment par des difficultés dans ses mines africaines et le tarif de ses matières premières. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a ainsi fondu de près d'un tiers à 5,58 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net s'est évaporé de plus de 90% à 226 millions.

"A l'exception de nos actifs dans le cuivre en Afrique et de la mine de Koniambo (en Nouvelle-Calédonie, ndlr) nos activités industrielles dans les métaux et le charbon ont délivré une marge Ebitda ajustée robuste de 39%", a souligné le directeur général Ivan Glasenberg en téléconférence mardi. Les activités en difficulté ont généré un déficit opérationnel de 0,4 mrd USD sur la période.

Le groupe de Baar avait déjà reconnu fin juillet des difficultés sur le Continent premier à l'occasion de son rapport semestriel de production. La direction assure avoir désormais établi une feuille de route "crédible" pour améliorer la génération de liquidités des sites de Katanga et Mopani.

Doublement handicapée du fait de ses contrats d'auto-approvisionnement par la chute des prix du cobalt, la multinationale prévoit par ailleurs de suspendre d'ici la fin de l'année ses opérations à Mutanda, en République démocratique du Congo.

Glencore avait déjà prévenu il y a une semaine que la dégringolade de près de 60 à moins de 30 dollars du prix pour ce minerai aura généré au sein de ses activités de négoce un déficit opérationnel (Ebit) de 350 millions sur le semestre écoulé, pour l'essentiel purement comptable.

Objectifs reconduits, apurés des soucis

Hors effet cobalt, la direction revendique un Ebit semestriel du négoce de 1,3 milliard et maintient sa fourchette de projections - également apurées de cet élément - entre 2,2 et 3,2 milliards pour l'ensemble de l'exercice. Le commerce d'hydrocarbures a représenté la moitié de l'excédent semestriel, alors que la rentabilité dans le charbon s'est étiolée.

Sur la base des tarifs en vigueur fin juillet, la multinationale anticipe un Ebitda total de 12,8 milliards de dollars. L'enveloppe de 5,1 milliards dédiées aux investissements et près de 3 milliards d'impôts et d'intérêts devraient ramener la génération de liquidités à 4,8 milliards.

L'endettement net de 16,3 milliards s'établissait fin juin à la limite supérieure que s'est fixée l'entreprise, a reconnu le directeur financier Steven Kalmin. Le responsable des cordons de la bourse a toutefois rappelé que Glencore était engagé dans la vente d'actifs "non stratégiques" pour au moins un milliard de dollars dans les six à douze prochains mois.

Sur le plan humain, le grand patron a reconnu que les onze décès recensés en huit incidents depuis le début de l'année constituaient une "performance inacceptable". L'approche du groupe en matière de sécurité fait l'objet d'un examen approfondi.

jh/ck