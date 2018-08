Glencore : ne profite pas de ses bénéfices semestriels

08/08/2018 | 12:09

Glencore recule de 1% à Londres, malgré la publication d'un profit net en croissance de 13% à 2,8 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année, dans un environnement de prix de matières premières et de négoce volatile, mais favorable.



La plus forte contribution aux bénéfices du conglomérat minier est venue des actifs industriels, où le profit opérationnel a bondi de 26%, grâce à des positions de coûts 'hautement compétitives' selon le groupe.



Glencore ajoute être concentré sur la création de valeur pour les actionnaires via une 'allocation disciplinée de capital à long terme'. 'Il semble que nous pourrions voir davantage de rachats d'actions au second semestre', réagit-on chez UBS.



