Glencore : recule avec une note de broker

13/08/2018 | 13:45

Glencore recule de 1,4% et sous-performe ainsi le FTSE de Londres (-0,6%), après le retrait du titre par Société Générale de sa liste de valeurs favorites ('premium list'), à laquelle il l'avait intégré en novembre 2017.



Tout en maintenant son conseil 'achat' et son objectif de cours de 420 pence sur l'action du groupe de mines et de négoce de matières premières, la banque française souhaite réduire sa position de surpondérer le secteur.



