Presse: Glencore ferme ses mines de cuivre pour 3 mois en Zambie

Zurich (awp) - Glencore a informé le gouvernement zambien de la décision de fermer ses mines de cuivre situées à Mopani pour une période de trois mois, a indiqué le ministre des Mines de ce pays d'Afrique australe, Richard Mutsu-wan, selon une dépêche de l'agence Reuters publiée mardi.

Le géant de l'extraction et du négoce de matières premières justifie cet arrêt avec effet immédiat par la baisse du prix du cuivre ainsi que le fait qu'une partie des travailleurs ne peut pas rejoindre son poste de travail. Seuls des travaux d'entretien seront menés et la plupart des employés seront congédiés et seuls les collaborateurs syndiqués recevront leurs salaires durant ces trois mois.

Le gouvernement zambien veut s'opposer à cette fermeture car il estime qu'elle est contraire à la loi en vigueur. Avant d'appliquer cette décision entraînant le licenciement de 11'000 personnes, Glencore n'aurait même pas informé les autorités locales 24 heures avant.

Interrogé par l'agence AWP, un porte-parole de Glencore a indiqué que Mopani Copper Mines devrait donner plus d'informations sous peu.

yr/lk/rp