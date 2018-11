Global Bioenergies : Oddo BHF reste à l'achat

28/11/2018 | 12:26

L'analyste Oddo BHF annonce ce mercredi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Global Bioenergies, au lendemain de l'annonce par le groupe de la signature de 13 lettres d'intentions émanant d'acteurs industriels, portant sur l'achat au total de 49 000 à 64 000 tonnes/an de bio-isobutène et dérivés, soit la totalité de la capacité future de production d'IBN-One.



'Ces lettres d'intentions valident le bioprocédé développé par Global Bioenergies et confirment son attrait auprès des industriels et notamment ceux de l'industrie des carburants spéciaux et des cosmétiques (plus de la moitié des lettres d'intentions et environ 20% des volumes), de potentiels marchés de niche à forte valeur ajoutée qui pourraient booster la rentabilité de la futur usine', analyse Oddo BHF.



Le broker confirme également son objectif de cours de 35 euros.





