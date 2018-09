GLOBAL BIOENERGIES : GLOBAL BIOENERGIES réalise avec succès un placement privé d'environ 6,2 M

Evry, le 21 septembre 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce le succès d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés. La Société a placé 560.694 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,05 €, au prix unitaire de 11,13 €, prime d'émission incluse, pour un montant total d'environ 6,2 M€ représentant 12,4 % du capital social de la Société post-opération.

Samuel Dubruque, Directeur administratif et financier de Global Bioenergies, déclare : « Nous remercions les fonds d'investissement qui nous ont accordé ou renouvelé leur confiance dans le cadre de cette opération. ».

Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies, ajoute : « Notre innovation est en train d'atteindre la maturité industrielle et va compter dans le paysage économique et environnemental. ».

Les fonds levés seront utilisés pour compléter le développement du programme Isobutène sur la première génération de substrats et poursuivre les efforts sur les deux autres générations. L'opération a été mise en oeuvre par décisions du Conseil d'administration et du Directeur général des 20 et 21 septembre 2018, conformément à la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 5 juin 2018, et à un prix représentant une décote de 20,0 % par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de Bourse précédant le lancement de l'opération et une décote de 18,3 % par rapport au cours de clôture du 20 septembre 2018 (13,62 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé au profit d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 25 septembre 2018.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011052257 - ALGBE.

Le capital social de la Société, d'un montant de 253.972 ,75€, sera composé de 5.079.455 actions à l'issue du règlement-livraison.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,89%.

Le placement privé a été dirigé par Gilbert Dupont agissant en tant que seul Chef de file et Teneur de livre.

Avertissement

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques décrits dans le document de référence 2017 dans la section « Facteurs de risques », disponible sur le site internet de Global Bioenergies.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec Cristal Union nommée IBN-One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GLOBAL BIOENERGIES via Globenewswire