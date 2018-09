GLOBAL BIOENERGIES : lance un placement privé

Evry, le 20 septembre 2018 -Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés d'environ 10% du capital, en vertu de la 8ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 5 juin 2018. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Growth Paris.

Les fonds seront levés, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier, auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Ils seront utilisés pour compléter le développement du programme Isobutène sur la première génération de substrats et poursuivre les efforts sur les deux autres générations.

L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles à émettre. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 21 septembre 2018, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de l'opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Aux termes de la 8ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 5 juin 2018, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris des trois dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximum de 20%. Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait d'environ 10% du capital social.

Ce placement privé est dirigé par Gilbert Dupont, agissant en tant que seul Chef de file et Teneur de livre. Marc Delcourt, Directeur général de Global Bioenergies déclare : « Ces fonds nous permettront d'accélérer la transition vers la phase de déploiement commercial. »

Avertissement

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d'un placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le document de référence 2017 dans la section « Facteurs de risques », disponible sur le site internet de Global Bioenergies (www.globalbioenergies-invest.com).

En France, l'offre des actions Global Bioenergies décrite ci-dessus sera effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Global Bioenergies aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions Global Bioenergies n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Global Bioenergies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions Global Bioenergies aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

