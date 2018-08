Global Bioenergie : profite d'une décision réglementaire

02/08/2018 | 10:49

Global Bioenergie s'adjuge plus de 5% après l'entrée du bio-isobutène incorporé sous forme d'ETBE et d'isooctane sur la liste des biocarburants dans l'arrêté relatif à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) paru au journal officiel du 18 juillet.



Avec ce nouvel arrêté, les distributeurs de carburant routier français sont dorénavant incités à intégrer ces deux dérivés de l'isobutène renouvelable dans la formulation des essences, en complément de biocarburants durables traditionnels comme l'éthanol.



'Cette décision nous permet déjà d'entrevoir le déploiement à grande échelle de notre procédé de production d'essence renouvelable', réagit Bernard Chaud, directeur de la stratégie industrielle de Global Bioénergies.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.