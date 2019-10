Global Bioenergies : 3,1M€ de l’ADEME pour avancer sur le projet d’usine IBN-One



Evry (France), le 02 octobre 2019

Global Bioenergies recevra prochainement 2,6M€ et IBN-One 0,5M€, sous forme d’avances remboursables, consécutivement au franchissement en juillet dernier d’un jalon technique et financier dans le cadre du projet ISOPROD financé par l’ADEME, lequel réunit Global Bioenergies, Cristal Union et L’Oréal autour du projet de première usine IBN-One.

Bernard Chaud, P-DG d’IBN-One, déclare : « Nous avançons sur l’ingénierie de l’usine, et travaillons aussi à préciser les débouchés prévus pour l’isobutène. Nous observons que la demande du domaine de la cosmétique en ingrédients d’origine naturelle ne cesse de s’affirmer. Le plan d’affaires de l’usine, désormais focalisé sur ce domaine, affiche une profitabilité très élevée. Nous travaillons activement à son financement que nous envisageons maintenant de boucler d’ici l’été 2020. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « Le financement d’une première usine basée sur une technologie innovante est toujours un challenge. Les progrès sur l’ingénierie et les perspectives de prix pour nos produits plus élevés qu’initialement prévu alimentent notre optimisme quant au financement de l’usine dans le nouveau calendrier. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com



Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi



Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Muriel Goumand

Executive Assistant

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com



Pièce jointe