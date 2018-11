Global Bioenergies : Participation au Goldman Sachs Sustainable Finance Innovation Forum

New York (Etats-Unis) et Evry (France), le 05 novembre 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) une entreprise leader dans le domaine de la biologie industrielle et qui développe un procédé de conversion de ressources renouvelable en hydrocarbures par fermentation, participera au Goldman Sachs Sustainable Finance Innovation Forum. Cet évènement aura lieu le 13 novembre 2018 à New York.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, prendra part à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de cet évènement. Les investisseurs intéressés par ces réunions individuelles doivent contacter Lytham Partners : + 1 (602) 889-9700 ou ALGBE@lythampartners.com

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

