Global Bioenergies : Pierre Lévi et Alain Fanet rejoignent le conseil d'administration

Evry (France), le 18 avril 2019

A l'issue de l'assemblée générale des actionnaires tenue ce jour, Global Bioenergies annonce l'élection de deux nouveaux administrateurs indépendants au conseil d'administration : Pierre Lévi, ancien directeur général de Faurecia puis du groupe Salins, et Alain Fanet, qui a dirigé plusieurs sociétés innovantes.

Pierre Lévi déclare : « Je suis de près les développements de Global Bioenergies depuis de longues années. Le procédé qui y est développé est une innovation de rupture applicable dans différents marchés de la chimie et de l'énergie. Il s'agit maintenant de transformer cet actif technologique en réalité économique. »

Alain Fanet déclare : « J'apporterai à Global Bioenergies mes connaissances et mon expérience dans ce domaine du déploiement industriel et commercial de l'innovation. Le potentiel de la société est important, et le prochain chapitre s'annonce exaltant. »

Marc Delcourt, directeur général de Global Bioenergies, conclut : « Ce renforcement du conseil d'administration signe l'évolution de la société. La contribution de Pierre Lévi et d'Alain Fanet sera importante pour la mener à bien. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact