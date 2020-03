Global Bioenergies : Résultats annuels et changement au conseil d'administration

Perte nette du Groupe de 12,7 M€ sur l'exercice 2019, en amélioration de 0,9 M€ par rapport à 2018

Trésorerie brute de 16,6 M€ au 31 décembre 2019

Mme Corinne Granger rejoint le Conseil d'administration

Evry, le 11 mars 2020 - Le Conseil d'administration de Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2019, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes[1]. Les résultats annuels consolidés font état d'une perte nette de 12,7 M€ sur l'exercice 2019, à comparer aux pertes respectives de 14,3 M€ et 13,6 M€ de 2017 et 2018. Mme Corinne Granger succède au Crédit Mutuel Innovation (anciennement CM-CIC Innovation) au Conseil d'administration. Sa cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « Sur le plan budgétaire, nous avons œuvré en 2019 à la diminution des charges, ce qui se traduit dans les résultats publiés aujourd'hui par l'amélioration du résultat net. L'objectif pour 2020 est d'enregistrer des produits d'exploitation encore plus importants tout en réduisant nos dépenses au minimum, indispensable à l'atteinte de notre but : l'émergence de la première unité commerciale d'exploitation de notre procédé. En 2020, nous continuerons d'améliorer ce résultat net, avec comme principal objectif de faire basculer la société de la R&D vers l'industrie et le commerce. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Nous remercions de tout cœur Crédit Mutuel Innovation, et Karine Lignel en particulier, pour leur présence fidèle ces sept dernières années et leur contribution active au développement de la Société. Nous accueillons aujourd'hui Madame Corinne Granger comme administratrice indépendante. Son expérience dans le domaine de la cosmétique va nous faciliter l'accès à ce domaine, le premier dans lequel nos produits seront commercialisés. »

Corinne Granger déclare : « Le procédé de Global Bioenergies est unique, et permettra d'augmenter la naturalité de très nombreux produits dans le domaine de la cosmétique. Je mettrai mes compétences au service de la Société pour lui permettre d'affiner sa stratégie et d'en faciliter l'exécution. »

Compte de résultat du Groupe au 31 décembre 2019

La perte nette s'établit à 12,7 M€, soit 0,9 M€ de mieux qu'en 2018. La variation est particulièrement visible sur le résultat d'exploitation qui reflète une amélioration de 1,65 M€ d'une année sur l'autre. Le Crédit d'Impôt Recherche diminue fortement du fait de l'encaissement des aides publiques française et européennes perçues en cours d'année.

Les produits d'exploitation sont majoritairement constitués des cinq subventions européennes obtenues en 2017 et 2018 associées aux projets de diversification des ressources utilisables pour le procédé Isobutène.

Les charges d'exploitation sont encore cette année fortement impactées par les frais d'amortissement, et notamment ceux du démonstrateur de Leuna (2,9 M€) initiés le 1er avril 2017 pour une durée de 4 ans et qui cesseront donc d'être comptabilisés à la fin du premier trimestre 2021.

Bilan du Groupe au 31 décembre 2019

Bilan du Groupe au 31 décembre 2019

Les immobilisations corporelles diminuent de 3,3 M€ du fait d'investissements matériels limités à moins de 0,2 M€ en 2019 alors que les amortissements enregistrés représentent 3,5 M€, dont 2,9 M€ pour le seul démonstrateur de Leuna.

Les disponibilités au 1er janvier 2020 s'établissent à 16,6 M€ contre 10,3 M€ un an plus tôt.

L'encaissement, en octobre, d'une avance remboursable de 2,6 M€ pour Global Bioenergies SA et de 0,5 M€ pour IBN-One dans le cadre du projet Isoprod financé par l'ADEME maintient le niveau des dettes relatives aux avances conditionnées et emprunts à un niveau comparable à celui de 2018, en dépit des remboursements périodiques effectués au cours de l'année 2019.

Les dettes courantes font état d'une situation particulièrement saine au 31 décembre 2019, avec une réduction de plus de 0,7 M€ d'une année sur l'autre, imputable en partie à une réorganisation des processus de facturation de l'institut Fraunhofer à qui l'exploitation du démonstrateur industriel de Leuna est confiée.

Les produits constatés d'avance (« PCA »), qui avaient fortement évolué entre 2017 et 2018 du fait de l'encaissement des avances relatives aux différents projets européens (pour rappel, environ la moitié des aides encaissées au lancement des projets au titre de pré-financement), connaissent une réduction de 0,6 M€ du fait des dépenses engagées sur lesdits projets, qui viennent plus que compenser l'encaissement en avril dernier de 2,2 M€ supplémentaires au titre du projet Optisochem.

Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2019

Le tableau de flux de trésorerie reflète principalement l'augmentation de capital de juin dernier d'un montant de 16,9M€, dont 604k€ de frais d'opération imputés sur la prime d'émission.

Il illustre par ailleurs la nette diminution des investissements réalisés : 2 M€ en 2017, 1 M€ en 2018 et seulement 0,25 M€ en 2019.

Faits marquants 2019 et évènements récents

Amorce du virage vers la cosmétique

L'année 2019 a été caractérisée par l'amorce du virage vers la cosmétique. Les débouchés potentiels dans cette industrie avaient été identifiés de longue date - en atteste le partenariat avec L'Oréal initié en 2016. De récentes évolutions sont venues amplifier la profondeur de ce marché et conforter l'idée que l'industrie cosmétique serait à même de proposer pour les dérivés d'isobutène des prix sensiblement plus élevés que ceux identifiés dans le domaine des carburants. Ces évolutions ont trait aux revendications des consommateurs d'accéder à des produits d'origine naturelle et plus respectueux de l'environnement. Cette quête de naturalité est particulièrement perceptible dans le domaine de la cosmétique, et y revêt même un caractère pressant, le domaine étant soumis à de nouvelles réglementations limitant le recours à certains produits d'origine fossile. Le fait que L'Oréal, premier groupe mondial de cosmétiques, soit désormais premier actionnaire de la Société, en est un reflet indéniable.

Levée de fonds

Une opération d'augmentation de capital par voie d'offre au public et suppression du droit préférentiel de souscription a été lancée en juin et a permis de lever des fonds pour un montant total de près de 17 millions d'euros. Cette opération s'est traduite par l'émission de 3.639.475 actions nouvelles. Elle a notamment été marquée par l'investissement à hauteur de 7 millions d'euros du fonds BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development et par celui de 1,4 million d'euros des structures d'investissement CM-CIC, qui détenaient déjà 8,3% du capital.

Franchissement d'un jalon dans le cadre du projet ISOPROD

La Société et IBN-One ont franchi un jalon en juillet dans le cadre du projet ISOPROD financé par l'ADEME. Pour mémoire, ce projet est focalisé sur l'émergence de la première usine d'exploitation du procédé de Global Bioenergies. Le franchissement de ce jalon s'est traduit en octobre par un versement, sous forme d'avances remboursables, de 3,1 M€ au bénéfice du Groupe.

Projet de fusion transfrontalière entre Syngip BV et Global Bioenergies SA

Pour des raisons synergiques, les activités de Syngip BV, filiale néerlandaise de la Société, ont été transférées sur le site du laboratoire d'Evry au cours du premier semestre 2019. Dans la continuité de ce transfert et pour le traduire juridiquement et comptablement, le principe d'une fusion transfrontalière entre Syngip BV et la Société a été décidé par le Conseil d'administration à la fin de l'année 2019. Les formalités légales sont actuellement en cours. Cette opération n'impacte pas les comptes consolidés du Groupe.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE)

Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Télécharger le PDF

[1]Le rapport financier annuel sera publié ultérieurement en avril et la certification des comptes interviendra au même moment.