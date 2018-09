Global Bioenergies : placement privé de 560.694 actions

21/09/2018 | 15:36

Global Bioenergies annonce avoir placé, auprès d'investisseurs qualifiés, 560.694 actions nouvelles au prix unitaire de 11,13 euros, pour un montant total d'environ 6,2 millions d'euros représentant 12,4% du capital social post-opération.



'Les fonds levés seront utilisés pour compléter le développement du programme Isobutène sur la première génération de substrats et poursuivre les efforts sur les deux autres générations', explique la société.



Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché sont prévus le mardi 25 septembre. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris.



