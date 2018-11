Global Bioenergies : présentation à la Lytham Partners Virtual Investors Conference le 30 octobre 2018 à 16h30

New York (Etats-Unis) et Evry (France), le 24 octobre 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce aujourd'hui que Marc Delcourt, son Directeur Général, présentera les activités de la société lors de la Lytham Partners Virtual Investor Conference mardi prochain 30 octobre à 16h30 - heure française. La présentation sera accessible en ligne aux participants, qui pourront écouter les commentaires en direct et poser des questions.

Les participants pourront se connecter en cliquant sur le lien ci-dessous :

Date : 30 octobre 2018 à 16h30 - heure française

Webcast : cliquer sur le lien ici pour accéder au début de la conférence virtuelle

L'enregistrement de la présentation sera disponible sur demande à l'issue de la session en direct.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Jean-Baptiste Barbaroux

Directeur Corporate Development

Tel : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Télécharger le pdf