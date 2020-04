Global Bioenergies projette de réduire ses effectifs pour

s’adapter à la crise actuelle

Evry, le 30 avril 2020 –

Global Bioenergies annonce aujourd’hui avoir communiqué à ses salariés un projet de licenciement collectif de moins de 10 personnes (sur un total de 57 salariés pour le Groupe) pour motif économique, afin de s’adapter à la crise actuelle. Une réunion avec le Comité Social et Economique de la Société a été convoquée pour discuter du projet.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « La crise actuelle a entraîné une baisse drastique du prix du pétrole, ce qui, à court terme, créée un aléa sur le développement de biocarburants innovants. La crise a un impact bien moindre dans le domaine de la cosmétique, qui est aujourd’hui notre première priorité. Le niveau d’incertitude de l’environnement économique nous contraint à réduire nos coûts : c’est avec tristesse que nous projetons ainsi de nous séparer d’une partie de nos salariés. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, GPL et plastiques. Global Bioenergies continue d’améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille en Joint-Venture avec Cristal Union. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

