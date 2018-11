Global Bioenergies : signature de 13 lettres d'intention

27/11/2018 | 17:57

Global Bioenergies annonce ce mardi soir la signature de treize lettres d'intention, émanant de groupes industriels français et internationaux, portant au total sur l'achat de 49.000 à 64.000 tonnes d'isobutène et dérivés par an, soit la totalité de la capacité de production d'IBN-One, la future première usine menée conjointement avec Cristal Union.



Ces lettres viennent des domaines de la cosmétique, des carburants spéciaux, des carburants routiers et du transport aérien, précise Global Bioenergies.





