Global Ecopower : GLOBAL ECOPOWER : UN ACTEUR DE LA REVOLUTION DURABLE

Meyreuil (France), le 24 octobre 2018. Après avoir mis fin aux différends relatifs à son actionnariat et levé toute réserve sur ses comptes 2017, GLOBAL ECOPOWER (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) fait désormais sienne la citation de M. AL GORE « Nous sommes à l'aube de la plus grande opportunité d'investissement de l'Histoire ». Au début d'une révolution mondiale en matière de développement durable, GLOBAL ECOPOWER ambitionne de jouer un rôle important en développant des projets écologiques à haute valeur ajoutée mettant en œuvre des énergies renouvelables.

Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur général : « Notre société est enfin libérée des différentes actions et peut désormais se déployer comme elle le souhaite. Je suis particulièrement satisfait de l'arrivée de nouveaux actionnaires qui sont de véritables chefs d'entreprise. En outre, nos comptes 2017 ne donnent plus lieu à une réserve du Commissaire aux comptes.

S'agissant du projet de Payra-sur-l'Hers, nous avons pratiquement achevé les deux centrales de cogénération et allons débuter les deux ensembles de serres ainsi que la centrale au sol, qui sera utilisée en autoconsommation individuelle. Cette opération sera unique au monde dans sa conception et constituera une véritable vitrine du savoir-faire français.

Par ailleurs, nous prévoyons de déposer de nouveaux permis de construire et avons renforcé le déploiement du Groupe dans le photovoltaïque. »

Nouvelle stratégie de GLOBAL ECOPOWER

Le Groupe a décidé de poursuivre la construction de centrales éoliennes ou photovoltaïques, mais également de réaliser des complexes écologiques à haute valeur ajoutée mettant en œuvre des énergies renouvelables (éolienne et photovoltaïque), en autoconsommation individuelle.

A l'initiative de ses fondateurs, GLOBAL ECOPOWER a créé le projet Complexe Algo Solaire de l'Hers (CASH) consistant à construire un complexe énergétique autour de la culture de l'algue spiruline et de l'un de ses composants bénéfique, la phycocyanine. Ce projet consiste à construire 54 200 m2 de serres avec des panneaux photovoltaïques en toiture (6 590 kWc), deux centrales de cogénération de 4 375 kWe chacune, ainsi qu'une centrale au sol de 4 979 kWc, dont la production électrique sera utilisée en autoconsommation individuelle. Au total, ce projet produira environ 20 MWe. Sous les serres, GLOBAL ECOPOWER et ses filiales vont cultiver 50 à 70 tonnes de spiruline par an, afin d'en extraire la phycocyanine.

Les Français consomment 250 tonnes de spiruline par an, alors que la production française ne s'élève actuellement qu'à 40 tonnes. Avec l'accélération du développement des produits transformés (compléments alimentaires, cosmétique, animaux domestiques, élevage d'animaux ou de poissons, etc.), l'algue spiruline française et sa phycocyanine sont particulièrement recherchées.

Pour ce projet, GLOBAL ECOPOWER s'est appuyé sur ses nombreux talents, leur riche expérience et leur forte envie de réussir. De nouveaux collaborateurs ont également rejoint le Groupe en vue de renforcer l'équipe actuelle pour mener à bien ces projets innovants et écologiques.

GLOBAL ECOPOWER travaille désormais sur plusieurs autres projets et va déposer au cours du 1er trimestre de 2019 plusieurs permis de construire afin de poursuivre le développement, en France, de plusieurs complexes qui mettront en œuvre la culture de spiruline, ou d'autres cultures actuellement en cours de réflexion (safran, crevettes d'eau douce, etc.).

Financement

La construction des deux centrales de cogénération du projet CASH touche aujourd'hui à sa fin. Les moteurs ont été installés et seront en situation de fonctionner comme prévu avant le 28 octobre 2018, afin de pouvoir bénéficier de l'avantageux tarif C13.

Pour rappel, l'investissement total du projet CASH s'élève à 34,5 M€. GLOBAL ECOPOWER a assuré seul le financement jusqu'à ce jour, et a confié un mandat exclusif à Banque Populaire Grand-Ouest Syndication (BPGO) et Banque Populaire Rives de Paris (BPRI), qui se positionnent comme co-arrangeurs d'un emprunt syndiqué de 26,2 M€, afin de finaliser le financement de l'ensemble du projet.

Renforcement des équipes

GLOBAL ECOPOWER a décidé de recruter quatre dirigeants pour l'activité de culture de la spiruline, dite activité « ALGAE » : deux docteurs en sciences, dont un spécialiste de l'extraction de la phycocyanine, ainsi que les deux fondateurs de « Spiruline de Normandie » pour la culture de l'algue.

Pour l'activité photovoltaïque, le Groupe a embauché quatre personnes qualifiées pour venir encadrer ou épauler les trois collaborateurs dédiés au développement au sein du Groupe.

Pour la partie opérationnelle, le Groupe a embauché en qualité de Directeur technique une personnalité du photovoltaïque en France, qui a quitté la société SOCOTEC pour rejoindre GLOBAL ECOPOWER.

Enfin, le Groupe a embauché un Directeur administratif et financier qui se verra assisté par deux collaborateurs.

Création de GEP ALGAE

Le Groupe a décidé de baptiser GEP International en GEP ALGAE. Cette société détiendra les sociétés GEP RESEARCH (ex Investéole) qui focalisera toute la propriété intellectuelle. Par ailleurs, le Groupe a acquis 100% des sociétés :

LA FERME ACQUACOLE DU HAM, qui produit la « SPIRULINE DE NORMANDIE ». Composée d'une serre et de trois bassins, il s'agit d'une unité de production de la spiruline ;

ALGAE WEST STORE, qui « fabrique » différents produits à base de spiruline. Cette société à notamment créé les marques SPIRULINE DE NORMANDIE et SUPER GREEN ME avec des déclinaisons en plusieurs produits. ALGAE WEST STORE a reçu plusieurs prix pour la qualité de ses produits. Cette société sera baptisée GEP ALGAE PRODUCTS au sein du Groupe ;

SCIRSEE CONSEIL, qui assurait l'ingénierie d'opérations de spiruline. Elle sera baptisée GEP ALGAE INGENIERIE.

Enfin, le Groupe a créé la société GEP PHYCOCYANINE.

La société GEP ALGAE sera détenue à hauteur de :

60% par GLOBAL ECOPOWER ;

20% par 3CM, une société patrimoniale détenue à parité par Mesdames Corinne MALARDE et Christine CASSIER, fondatrices de LA FERME ACQUACOLE DU HAM ;

20% par Monsieur Benoit DEGRENNE, docteur spécialisé dans l'extraction de la phycocyanine.

Nomination d'un co-commissaire aux comptes

Le management a décidé de proposer au vote des actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale, la candidature de la société CBP AUDIT & ASSOCIES, représentée par Madame Christine BLANC-PATIN en qualité de co-commissaire aux comptes. Madame Christine BLANC-PATIN est également expert de justice auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La prochaine assemblée générale se tiendra le 10 décembre 2018. Les comptes semestriels seront publiés le lendemain.

A propos de Global EcoPower (GEP)

Global EcoPower, société basée à Aix-en-Provence, est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, notamment éolienne et photovoltaïque.

GEP est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).

GEP est éligible au PEA-PME.

