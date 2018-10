Global Ecopower : PROJET DE CESSION DES ACTIONS DE GLOBAL ECOPOWER PORTANT SUR 40,02% DE SON CAPITAL SOCIAL - REPRISE DE LA COTATION DU TITRE LE 3 OCTOBRE 2018

Meyreuil (France), le 3 octobre 2018. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) a été informée d'un projet de cession le 1er octobre 2018 entre certains de ses actionnaires significatifs non dirigeants et un nouveau groupe d'actionnaires, portant sur un nombre total d'actions représentant 40,02% de son capital social. La Société a été informée que les acquéreurs n'ont pas l'intention d'augmenter leur participation dans le capital de la Société à l'occasion de cette opération. La société a demandé à Euronext la reprise de la cotation de son titre à compter de la séance de Bourse du 3 octobre 2018.

Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur général de Global EcoPower : « Je me réjouis de l'évolution de l'actionnariat. Je suis persuadé que ces actionnaires vont nous aider à mettre en œuvre différents projets, créateurs de valeur. L'avenir se présente favorablement et le groupe va pouvoir enfin se développer. D'ici deux semaines, nous détaillerons, par voie de communiqué de presse, la réorganisation du Groupe et les projets en cours. »

Projet de cession des actions de Global EcoPower portant sur 40,02% de son capital social

Un groupe, constitué de plusieurs chefs d'entreprises, a proposé de racheter les titres d'actionnaires de Global EcoPower représentant ensemble 40,02% de son capital social et de ses droits de vote, soit 2 543 300 actions et 234 735 BSA (donnant droit à 284 726 actions nouvelles).

Si cette cession est définitivement réalisée, la répartition du capital de Global EcoPower sera la suivante :

Nombre d'actions % du capital % des droits

de vote Dirigeants fondateurs (Jean-Marie SANTANDER, Philippe PERRET et la société FARASHA HOLDING) 1 378 598 21,69% 21,69% Nouveaux actionnaires signataires de la Convention de cession susvisée 2 543 300 40,02% 40,02% Autres 2 433 308 38,29% 38,29% TOTAL 6 355 206 100,00% 100,00%

Par ailleurs, Global EcoPower a demandé à Euronext de mettre fin à la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth à compter du 3 octobre 2018.

A propos de Global EcoPower (GEP)

Global EcoPower, société basée à Aix-en-Provence, est un constructeur "clés en main" de centrales autonomes de production d'électricité mettant en œuvre des énergies renouvelables, notamment éolienne et photovoltaïque.

GEP est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011289198 - mnémo : ALGEP).

GEP est éligible au PEA-PME.

