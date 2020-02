GLOBAL ECOPOWER : RENFORCE SES FONDS PROPRES AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVÉ

Les BSA 2020 feront l'objet d'une cotation sur le marché au plus tard à compter du 15 avril 2020.

Les BSA 2020 seront détachables au gré du souscripteur et transmissibles librement. Leur transfert résultera de l'inscription des titres au compte-titre de l'acquéreur.

Jean-Marie Santander, PDG de Global EcoPower, déclare : « L'arrivée de Nexstage au capital de GEP va permettre de renforcer notre structure de fonds propres afin de déployer notre stratégie et de financer plusieurs complexes énergétiques dont la construction pourra démarrer dès cette année. Les fonds gérés par NEXTSTAGE sont réputés pour accompagner les sociétés innovantes sur le moyen terme ».

La réalisation des augmentations de capital au profit du FCPI NEXTSTAGE CAP 2021 à hauteur de 252 603 € (prime d'émission incluse) et au profit du FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 à hauteur de 443 574,2 € (prime d'émission incluse) interviendront le 28 février 2020 au plus tard, conformément au contrat.

Meyreuil (France), le 6 février 2020 - Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) annonce la signature avec la société d'investissement NEXTSTAGE AM d'un contrat d'émission d'ABSA (actions avec bons de souscription attachés), dans le cadre d'un placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de ses trois fonds FCPI NEXTSTAGE CAP 2021, FCPI NEXTSTAGE CAP 2022 IR et FCPI NEXTSTAGE CAP 2023 ISF, pour un montant total de 2,1 M€.

Les BSA 2020 pourront être exercés à tout moment par le souscripteur dès leur attribution et jusqu'au 31 décembre 2025 à minuit au plus tard. À défaut d'avoir été exercés avant cette date, les BSA 2020 deviendront nuls et caducs de plein droit.

titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à environ 0,8745%.

Au terme de l'opération, la répartition du capital, base non diluée, sera la suivante :

Actionnaires Avant opération Post-émission des ABSA Post-émission et exercice de l'intégralité des BSA 2020 Nbr de titres % Nbr de titres % Nbr de titres % Management 2 209 316 25,84% 2 209 316 22,60% 2 209 316 20,08% Autres hors management 2 620 438 30,65% 2 620 438 26,80% 2 620 438 23,82% Flottant 3 719 796 43,51% 3 719 796 38,05% 3 719 796 33,81% Nouveaux actionnaires - 0,00% 1 226 524 12,55% 2 453 048 22,30% TOTAL 8 549 550 100,00% 9 776 074 100,00% 11 002 598 100,00%

titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,7770%, post exercice des BSA 2020.

L'opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d'administration du 31 janvier 2020, conformément

la 15ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 décembre 2018 et à un prix représentant une prime de 0,8 % par rapport à la moyenne pondérée des volumes des cours des quinze dernières séances de bourse précédent la fixation du prix de l'émission (1,70 €) et une décote de 0,3% par rapport au cours de clôture du 30 janvier 2020 (1,705 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'ABSA 2020 avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à catégorie de personnes. Le règlement-livraison de l'ensemble des ABSA 2020 émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Growth à Paris est prévu le 28 février 2020 au plus tard. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0011289198 - ALGEP.

Le capital social de Global EcoPower sera composé de 9 776 074 actions à l'issue du règlement-livraison de l'ensemble des ABSA.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réservée à catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 II du Code de commerce et aux dispositions réglementaires applicables, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers.

Des informations règlementaires détaillées concernant la Société figurent dans le rapport financier annuel 2018, consultable sur son site internet : http://www.global-ecopower.com/et notamment l'ensemble du chapitre 4 relatif aux risques.

Pour cette opération, Global Ecopower a été conseillée par la société Euroland Corporate.