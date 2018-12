GLOBAL ECOPOWER : des résultats semestriels en hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Global Ecopower a affiché des résultats semestriels en progression. Ainsi, le groupe a fait état d’un résultat net, part du groupe de 2,024 millions d'euros au premier semestre, contre -0,659 million à la même période un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,22 millions, contre 1,35 million , et l’Ebitda est de 2,94 millions, contre 1,34 million. Quant au chiffre d’affaires, il ressort à 13 millions, en hausse de 3,6% par rapport au premier semestre 2017. Compte tenu de ses résultats, Global Ecopower anticipe pour le second semestre, un chiffre d'affaires du même ordre."L'arrivée de nouveaux actionnaires au profil d'entrepreneurs, en remplacement des actionnaires historiques suisses, entraîne un renforcement du Conseil d'administration, la constitution d'un Comité stratégique constitué de personnes fortement expérimentées et la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes. Ces modifications s'opèrent en accord complet avec le management. Elles stabilisent et confortent le développement de Global EcoPower", précise un communiqué.