GLOBAL ECOPOWER : le commissaire aux comptes valide sans réserve les comptes

Global EcoPower a annoncé, qu’au vu de la nette avancée du complexe énergétique de nouvelle génération de Payra-sur-l’Hers, le commissaire aux comptes du groupe a émis, en date du 8 octobre 2018, un nouveau rapport présentant une opinion sans réserve se substituant à son premier rapport en date du 30 avril 2018 qui présentait une réserve.Plusieurs évènements constatés (sécurisation du montage du financement global, évolution de l'actionnariat...) postérieurement à la clôture des comptes annuels 2017, et avant leur approbation par l'assemblée générale à venir, ont conduit le Conseil d'administration, en date du 3 octobre 2018, à procéder à un nouvel arrêté des comptes annuels 2017." Les comptes sont inchangés et intègrent des informations complémentaires en annexes. Seules ces annexes ont été plus détaillées et validées par le Conseil d'administration ", a précisé le spécialiste des énergies renouvelables.Dans ce contexte, le commissaire aux comptes a émis, en date du 8 octobre 2018, un nouveau rapport présentant une opinion sans réserve se substituant à son premier rapport en date du 30 avril 2018 qui présentait une réserve.