Global EcoPower : RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES 2019

Global EcoPower, société basée à Meyreuil (13), recherche, élabore, conçoit, développe, finance et construit des projets écologiques, à énergie positive, qui mettent en œuvre des produits à haute valeur ajoutée et des énergies renouvelables, notamment éolienne ou photovoltaïque

Jean-Marie SANTANDER, Président-Directeur général, commente :

Global EcoPower a connu un 1 er semestre atypique, en raison du retard pris dans la mise en place du financement du complexe énergétique de nouvelle génération à Payra-sur-l'Hers. Pour autant, le Groupe est parvenu à préserver des niveaux de rentabilité élevés, qui témoignent d'un modèle de développement pérenne et rentable.

Avec l'obtention du financement de 26 M€ octroyé par Rivage Investment depuis le mois de juillet 2019, le Groupe entre désormais dans une phase d'accélération de ce projet majeur, ce qui se traduira de manière sensible dans les comptes du 2nd semestre 2019 et en 2020. Ce 1er semestre témoigne de la reconnaissance d'experts du financement de projets dans la capacité de GEP à délivrer une offre innovante et unique, qui s'inscrit pleinement dans les enjeux de la transition écologique. »

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2019

Global EcoPower a poursuivi au cours du 1er semestre 2019 le développement du complexe énergétique de nouvelle génération à Payra-sur-l'Hers, dans l'Aude, qui combine plusieurs technologies de production d'électricité : centrale photovoltaïque au sol, centrales photovoltaïques en toitures des serres, et deux centrales de cogénération, représentant un peu plus de 20 MW de puissance électrique installée. Pour rappel, le Groupe assure toutes les opérations de ce complexe algo-solaire : développement, financement et construction de ce projet écologique à énergie positive et en autoconsommation totale.

Afin de bénéficier du tarif C13, le Groupe avait lancé la construction, sur ses fonds propres et via un crédit fournisseurs, des deux centrales de cogénération. Il convient de rappeler que le financement de l'opération nécessitait 8,6 M€ de fonds propres qui ont été assurés par le Groupe.

Postérieurement à la clôture du semestre, le groupe a signé, le 30 juillet 2019, un contrat de financement avec Rivage Investment portant sur une somme de 26 M€.

Avec la construction du premier projet de ce type au monde, GEP se positionne comme un véritable acteur de la transition écologique avec la production programmée de 50 tonnes de spiruline par an à l'intérieur des serres.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019, constitué en majeure partie des revenus reconnus à l'avancement sur ce complexe énergétique, a ponctuellement été impacté par le retard dans la mise en place du financement de ce projet pour le Groupe.

Le niveau d'avancement de la construction du projet s'établissait à 63% au 30 juin 2019.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES 2019

Compte de résultat consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe GEP s'est établi à 5 050 k€ au 1er semestre 2019, contre 13 127 k€ un an plus tôt.

L'EBITDA s'est établi à 1 540 k€, soit une marge confortable de 30,5%.

Le résultat opérationnel s'est élevé à 1 500 k€, représentant une marge d'exploitation solide de 29,7%.

Après prise en compte d'un résultat financier de -33 k€, le résultat net semestriel part du groupe ressort à 833 k€, soit une marge nette de 16,5%.

Bilan consolidé

Au 30 juin 2019, grâce au profit net semestriel et à l'exercice de 250 000 BSA sur la période, les capitaux propres de GEP se trouvaient renforcés, pour s'établir désormais à 12 444 k€, contre 11 311 k€ au 31 décembre 2018.