Global EcoPower : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

11/12/2018 | 12:04

Global EcoPower affiche un résultat net part du groupe de 2.042.000 euros au titre du premier semestre 2018, contre une perte de 659.000 euros au 30 juin 2017, et une marge d'EBITDA en amélioration à 22,4% contre 10,6% au premier semestre 2017.



Le constructeur 'clés en main' de centrales autonomes d'électricité a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 13.127.000 euros, réalisé à 100% en France, représentant une croissance de 3,6%.



Compte tenu du fait que l'opération de Payra-sur-l'Hers s'étale sur trois semestres, il se dit confiant, à ce stade de l'exercice, de pouvoir maintenir un niveau de chiffre d'affaires au second semestre 2018 équivalent à celui du premier.



