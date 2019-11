COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Meyreuil (France), le 7 novembre 2019

SECONDE OPERATION DE « GREEN ENERGY BUSINESS » : SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR LE PROJET

« BIOMASSE 45 »

Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) annonce le lancement de son second complexe de « Green Energy Business » au travers de son projet « BIOMASSE 45 ».

GEP a signé un protocole d'accord avec le développeur DEVCOM en vue de créer une société commune pour le développement, le financement et la construction de Complexes Ecologiques combinant les Energies Renouvelables et la Gazéification Intégrée (CECEGI). La société commune sera détenue à 75% par GEP et à 25% par DEVCOM qui apporte l'intégralité de son portefeuille de projets à la co-entreprise. De son côté, GEP financera les projets en fonds propres et en dette et assurera l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de chaque complexe lié à la biomasse.

Le projet « Biomasse 45 » s'inscrit pleinement dans la stratégie de GEP visant à évoluer progressivement vers un modèle plus créateur de valeur avec le développement d'un portefeuille de « Green Energy Business », à l'image du premier complexe algo-solaire de Payra-sur-l'Hers (Aude), dont le contrat de financement de 26 m€ a été signé cet été.

Biomasse 45 » est le premier projet développé par la nouvelle société. Le financement et la construction sont planifiés sur l'exercice 2020 avec une mise en service effective prévue au cours du dernier trimestre.

Après avoir remporté l'appel à projets de la Commission de la Régulation de l'Energie (CRE) pour la production d'électricité à partir de biomasse, « Biomasse 45 » va bénéficier d'un prix de rachat de l'électricité garanti sur une durée de 20 ans et indexé sur l'inflation.

Jean-Marie SANTANDER, Président Directeur Général de GEP déclare : « Avec la construction en cours du complexe écologique de spiruline, cette seconde opération nous positionne clairement comme l'acteur de référence dans le « Green Energy Business ».

Une conception originale

Situé à Nogent-sur-Vernisson (45), à environ une heure et demie au sud de Paris, le complexe « Biomasse 45 », d'une puissance installée de 1,2 MW, produira à la fois de l'électricité et des granulés de bois. Il est particulièrement original dans sa conception car il utilise la technologie de gazéification du bois.

L'unité sera constituée :

D'une centrale de cogénération qui comprend un gazéifieur. Celui-ci produira du biogaz qui alimentera des unités pour fournir simultanément de l'électricité et de la chaleur ;

D'une zone de stockage du bois d'une surface de 8 000 m2, équipée d'un toit photovoltaïque d'une puissance installée de 800 kWc.