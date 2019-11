Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) annonce le lancement de son second complexe de « Green Energy Business » au travers de son projet « BIOMASSE 45 ».

GEP a signé un protocole d'accord avec le développeur DEVCOM en vue de créer une société commune pour le développement, le financement et la construction de Complexes Ecologiques combinant les Energies Renouvelables et la Gazéification Intégrée (CECEGI). La société commune sera détenue à 75% par GEP et à 25% par DEVCOM qui apporte l'intégralité de son portefeuille de projets à la co-entreprise. De son côté, GEP financera les projets en fonds propres et en dette et assurera l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de chaque complexe lié à la biomasse.

Le projet « Biomasse 45 » s'inscrit pleinement dans la stratégie de GEP visant à évoluer progressivement vers un modèle plus créateur de valeur avec le développement d'un portefeuille de « Green Energy Business », à l'image du premier complexe algo-solaire de Payra-sur-l'Hers (Aude), dont le contrat de financement de 26 m€ a été signé cet été.

« Biomasse 45 » est le premier projet développé par la nouvelle société. Le financement et la construction sont planifiés sur l'exercice 2020 avec une mise en service effective prévue au cours du dernier trimestre.

Après avoir remporté l'appel à projets de la Commission de la Régulation de l'Energie (CRE) pour la production d'électricité à partir de biomasse, « Biomasse 45 » va bénéficier d'un prix de rachat de l'électricité garanti sur une durée de 20 ans et indexé sur l'inflation.

Jean-Marie SANTANDER, Président Directeur Général de GEP déclare : « Avec la construction en cours du complexe écologique de spiruline, cette seconde opération nous positionne clairement comme l'acteur de référence dans le « Green Energy Business ».

Une conception originale

Situé à Nogent-sur-Vernisson (45), à environ une heure et demie au sud de Paris, le complexe « Biomasse 45 », d'une puissance installée de 1,2 MW, produira à la fois de l'électricité et des granulés de bois. Il est particulièrement original dans sa conception car il utilise la technologie de gazéification du bois.

L'unité sera constituée :

D'une centrale de cogénération qui comprend un gazéifieur. Celui-ci produira du biogaz qui alimentera des unités pour fournir simultanément de l'électricité et de la chaleur ;

D'une usine de granulés de bois (pellets) alimentée par l'énergie thermique produite par la cogénération ;

D'une zone de stockage du bois d'une surface de 8 000 m2, équipée d'un toit photovoltaïque d'une puissance installée de 800 kWc.

Patrick JOUIN, Président de DEVCOM, commente : « Grâce à plusieurs systèmes ingénieux de récupération de chaleur et de bois, le complexe Biomasse 45 offrira un rendement global de plus de 75%, soit très supérieur à une centrale de cogénération classique. Le couplage à une activité écologique de granulés de bois optimisera l'efficacité énergétique et le bénéfice économique ».

Les déchets de bois utilisés pour alimenter l'unité seront constitués de plaquettes forestières, de chutes de scieries et de palettes. Des contrats d'approvisionnements sont en cours de négociation avec divers partenaires pour sécuriser un flux permanent d'intrants pendant plus de 10 ans.

En exploitation, l'ensemble fournira 9 500 MWh d'électricité verte et plus de 20 000 tonnes de granulés par an.

À propos de Global EcoPower :

GEP est un acteur clé de la « green industrie » à travers deux activités :

Une activité historique de construction de centrales ENR utilisant l'éolien, le photovoltaïque et la biomasse comme sources d'énergies. GEP intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la construction à l'exploitation des centrales. GEP a construit et mis en service plus de 10 centrales représentant une capacité installée de plus de 150 MW ;

Une nouvelle activité à plus forte valeur ajoutée de construction et développement de complexes de « Green Energy Business » incluant une activité écologique fortement consommatrice d'énergie.

GEP construit actuellement un premier complexe algo-solaire à Payra-sur-L'Hers (Aude) qui combine production d'énergie verte et culture de spiruline. Ce complexe permet non seulement au site de production d'être en autonomie totale pour ses besoins en énergie, mais également d'être en excédent d'énergie, ce qui impactera positivement et significativement la rentabilité d'exploitation.

GEP a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 24,6 M€ avec un résultat opérationnel de 4,8 M€ et un résultat net de 2,7 M€.

GEP est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0011289198 - Mnémo : ALGEP).

La Société est éligible au PEA-PME.

À propos de DEVCOM :

DEVCOM développe des procédés industriels pour transformer des déchets verts en énergie (gazéification du bois) dans une logique d'économie circulaire et durable, au service des territoires, des collectivités et des entreprises.

En 2018, DEVCOM a remporté un premier appel à projets de la Commission de la Régulation de l'Énergie (CRE) pour la production d'électricité en cogénération à partir de biomasse (tranche CRE 5-2). Cette validation permet au lauréat de bénéficier d'un soutien garanti pour la production électrique pendant une durée de 20 ans (venant s'ajouter au prix de vente sur le marché libre).

DEVCOM développe actuellement un portefeuille d'une dizaine de projets qui ont déjà été déposés pour les nouveaux appels à projets de la CRE.

Le « Green Energy Business » en quelques mots …

Dans le cadre de la transition écologique, le « Green Energy Business » associe la production d'énergie verte à une activité écologique industrielle, afin de minimiser l'impact sur l'environnement. Le « Green Energy Business », qui consiste à construire des complexes à énergie positive verte, pérennise le prix de revient du produit écologique grâce à l'autoconsommation.

