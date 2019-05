GLOBAL PAYMENTS : s'empare de TSYS pour 21,5 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La consolidation du secteur des paiements se poursuit. Global Payments a annoncé le rachat de son concurrent TSYS pour 21,5 milliards de dollars. Il s’agit de la troisième plus importante opération dans le secteur depuis de l’année. Chaque actionnaire de la cible recevra 0,8101 action de l’acquéreur par titre possédé. TSYS est ainsi valorisé 119,86 dollars par action, ce qui représente une prime de 20%. Les actionnaires de Global Payments détiendront 52% de la nouvelle entité et ceux de TSYS, le solde.Le nouvel ensemble va générer des revenus d'environ 8,6 milliards de dollars pour un Ebitda d'environ 3,5 milliards de dollars et un free cash flow ajusté de 2,5 milliards de dollars.Leurs activités sont complémentaires, TSYS est spécialisé le traitement des opérations par cartes bancaires et Global Payments dans les services de paiement aux commerçants