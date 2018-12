Ce partenariat stratégique délivre des solutions de qualification et de commerce sur campus de premier ordre

Global Payments Inc. (NYSE : GPN), fournisseur leader mondial de solutions technologiques et logicielles de paiement, est ravi d’annoncer que sa division TouchNet a été désignée « Partenaire de l’année » par Ellucian, fournisseur de logiciels et services qui alimentent l’enseignement supérieur, lors de sa réception Partner Forum organisée à l’occasion de la conférence annuelle EDUCAUSE de cette année à Denver, dans le Colorado.

TouchNet a été récompensée pour ses efforts collaboratifs visant à délivrer des solutions de qualification et de commerce pour les étudiants, simplifiées, attrayantes et basées dans le cloud. Cette récompense prouve une fois de plus la profondeur et l’ampleur de la plateforme TouchNet, ainsi que son engagement constant à délivrer des stratégies axées sur les logiciels et les technologies pour les institutions d’enseignement supérieur.

« L’engagement de TouchNet consistant à délivrer une valeur maximale permet à Ellucian de fournir en permanence à ses clients des solutions, un support et des services de premier ordre », a déclaré Chris Westfall, vice-président des partenariats chez Ellucian.

« En combinant la technologie riche en fonctionnalités d’Ellucian et ses connaissances clients approfondies avec notre gamme de solutions technologiques spécialisées, les institutions ont la possibilité de d’eployer efficacement des processus sécurisés de paiement, d’accès et de conformité », a ajouté Adam McDonald, président de TouchNet. « Ce partenariat réaffirme notre engagement constant à combiner de manière fluide logiciels et paiements, ainsi qu’à délivrer des solutions globales à nos clients à travers le monde. »

À propos de TouchNet

TouchNet est le fournisseur leader de solutions de qualification et de commerce intégrées, globales et sécurisées, destinées aux facultés et aux universités. Les institutions d’enseignement supérieur s’appuient sur TouchNet pour unifier et sécuriser leurs paiements, leurs permissions, et autres transactions commerciales connexes à l’échelle du campus. L’intégration, la transparence et la sécurité inégalées de TouchNet peremttent aux institutions de mieux contrôler les transactions, les coûts et la conformité, tout en fournissant des efficiences opérationnelles supérieures ainsi qu’un accès en libre-service à des informations en temps réel. TouchNet Information Systems, Inc. est une société Global Payments (NYSE : GPN). touchnet.com

À propos de Global Payments

Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un fournisseur leader mondial de solutions technologiques et logicielles de paiement, qui propose des services innovants destinés à ses clients répartis à travers le monde. Nos technologies, nos services, ainsi que l’expertise de nos employés nous permettent de proposer une gamme étendue de solutions qui confèrent à nos clients la possibilité d’accepter tous types de paiement et d’exercer leurs activités plus efficacement sur divers canaux de distribution, et cela dans de nombreux marchés à travers le monde.

Basée à Atlanta, en Géorgie, et forte de 11 000 employés à travers le monde, Global Payments est membre de l’indice S&P 500 et compte des clients et des partenaires dans 31 pays à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, la région Asie-Pacifique et le Brésil. Pour en savoir plus sur Global Payments, sur notre marque « Service. Driven. Commerce » et sur nos technologies, rendez-vous sur www.globalpaymentsinc.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181210005820/fr/