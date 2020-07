Globex Mining Enterprises : complète l'acquisition des terrains des mines d'or Silidor/New Marlon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprises minières Globex inc.

Le 2 juillet, 2020

Globex complète l'acquisition des terrains des mines d'or Silidor/New Marlon

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1MN - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF - International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer à ses actionnaires qu'elle a acquis le dernier titre minier couvrant la demie sud de la propriété Mine d'or New Marlon. Cette acquisition, combinée avec les titres miniers déjà détenus, consolide la position de Globex sur la propriété Mines d'Or Silidor et New Marlon localisée dans le canton Rouyn, Québec, immédiatement au nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda.

La propriété de 293 hectares comprends deux anciennes mines; la mine d'or Silidor qui a produit 2 959 091 tonnes à une teneur de 5,08 g/t Au entre 1990 et 1999 et la mine d'or New Marlon qui a produit 98 140 tonnes à une teneur de 6,14 g/t Au de 1947 à 1949. Il est expliqué que la mine New Marlon a fermée à cause d'un prix de l'or peu élevé.

(* production tirée de Sigeom)

Globex vient de compléter un levé magnétique aéroporté, espacé aux 25 mètres, sur toute la propriété.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. Président et Chef de la direction Entreprises minières Globex inc. 86, 14e Rue Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.