Goco Group PLC, anciennement Gocompare.com Group plc, est une société holding. L'activité principale de la Société consiste à fournir un site Web de comparaison des prix et des produits d'assurance. Ses secteurs d'activité comprennent l'assurance et les initiatives stratégiques. Elle exploite un site Web de comparaison de prix et de produits basé au Royaume-Uni, Gocompare.com. Gocompare.com offre un service en ligne...