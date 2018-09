L'or est sur des niveaux d'achats intéréssants Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 1200 EUR

Objectif de cours : 1247 EUR

Stop de protection: 1177 EUR



L'or commence à donner des signes de retournement haussier à court terme, avec entre autre le prochain croisement de la moyenne mobile 20 jours et 50 jours.

Sur le plan des fondamentaux, selon The Economic Times of India, la Reserve Bank of India (RBI) a acheté de l'or en Août pour la première fois en prés de 9 ans. (son dernier achat remonte en novembre 2009 la BRI avait acheté 200 tonnes métriques au FMI pour augmenter ses réserves). L'Inde est un pays qui est identifié pour être un acheteur d'or structurel tant pour sa banque centrale que pour sa demande intérieure importante. En parallèle les positions spéculatives à la baisse sur le métal jaune n'ont jamais été aussi importants depuis 2001...



Techniquement nous pouvons viser un objectif de 1247$ sur l'or contre un cours actuel de 1199$. Pour sécuriser la position nous placerons un stop sur 1177$.



Pour profiter de ce début de tendance haussière, on se positionneras sur le Turbo call illimité Vontobel 3689V qui cote actuellement 0,385€. La concrétisation de notre scénario permettrait de réaliser une plus value de plus de 120% pour ce produit dérivé. Le risque sera quant à lui limité à 50%.



