Attiré vers ses sommets

L’or a le vent en poupe, en atteste sa progression depuis le début de l’année de 13%. L’environnement demeure toujours favorable à l’élévation des cours de l’once d’or, et ce, malgré la résilience des indices américains et plus particulièrement du Nasdaq100. Politiques monétaires ultra-accommodantes, achats d’or de banquier centraux, volatilité sur les marchés actions et baisse des frictions sur les rendements obligataires, tels sont les soutiens qui se manifestent simultanément, maintenant les cours de la relique barbare à la hausse. De ce fait, les minières spécialisées brillent en bourse et semblent immunisées au Covid-19. Vous pourrez trouver une sélection de ces valeurs au sein de notre liste thématique dédiée. Graphiquement, en unités de temps journalières, les cours de l’or semblent attirés vers leur dernier sommet annuel à proximité de 1730 USD. Ce niveau bloque jusqu’à présent toutes les tentatives acheteuses. Il faudra ainsi la déborder pour libérer un nouveau potentiel de hausse, dans le sens de la tendance de fond. La prochaine cible se situe à 1800 USD, soit des niveaux datant de 2012.

