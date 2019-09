Consolidation sensée Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 11/09/2019 | 11:54





Les prises de bénéfices coïncident avec un appétit plus important sur les actifs risqués, où les principales banques centrales sont à l’œuvre pour soutenir l’économie mondiale et gagner la confiance des investisseurs. A ce titre, les plus grands indices mondiaux tutoient de nouveau leurs plus hauts annuels tandis que les rendements négatifs se généralisent sur un grand nombre de références étatiques.



A ce balai des banquiers centraux s’ajoute une thématique plus en plus persistante liée aux politiques de relance. La Chine pourrait notamment accroître ses dépenses en infrastructures tandis qu’en Europe, l’Allemagne, au bord de récession, accélère sa réflexion sur une relance budgétaire.

Dans ce cadre, l’apaisement des tensions commerciales, qu’il soit éphémère ou non, suffit à atténuer les craintes des opérateurs, qui basculent en mode « risk on », au détriment de l’or.



Graphiquement, en données journalières, les prix de l’or ont échoué une nouvelle fois sous la ligne des 1550 USD, une résistance notable qui faisait office de support en 2011, 2012 et 2013. Cet échec acte ainsi une phase de consolidation au sein d’une tendance de fond haussière. Celle-ci peut s’étendre jusqu’à la zone des 1440 USD, niveau qui coïnciderait avec la moyenne mobile à 100 jours, et qui permettrait aux acheteurs de revenir à bon compte.

Les cours de l’once d’or entament une phase de consolidation, étape légitime suite au parcours haussier du métal doré qui progresse de 24% sur un an glissant.Les prises de bénéfices coïncident avec un appétit plus important sur les actifs risqués, où les principales banques centrales sont à l’œuvre pour soutenir l’économie mondiale et gagner la confiance des investisseurs. A ce titre, les plus grands indices mondiaux tutoient de nouveau leurs plus hauts annuels tandis que les rendements négatifs se généralisent sur un grand nombre de références étatiques.A ce balai des banquiers centraux s’ajoute une thématique plus en plus persistante liée aux politiques de relance. La Chine pourrait notamment accroître ses dépenses en infrastructures tandis qu’en Europe, l’Allemagne, au bord de récession, accélère sa réflexion sur une relance budgétaire.Dans ce cadre, l’apaisement des tensions commerciales, qu’il soit éphémère ou non, suffit à atténuer les craintes des opérateurs, qui basculent en mode « risk on », au détriment de l’or.Graphiquement, en données journalières, les prix de l’or ont échoué une nouvelle fois sous la ligne des 1550 USD, une résistance notable qui faisait office de support en 2011, 2012 et 2013. Cet échec acte ainsi une phase de consolidation au sein d’une tendance de fond haussière. Celle-ci peut s’étendre jusqu’à la zone des 1440 USD, niveau qui coïnciderait avec la moyenne mobile à 100 jours, et qui permettrait aux acheteurs de revenir à bon compte.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique GOLD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine