Dans les starting-blocks

Les éléments propices à une appréciation des cours du métal doré sont pourtant bien palpables, alimentant le sentiment d’un décollage imminent. Les investisseurs porteront leur attention sur trois points majeurs.



Ces derniers concernent l’augmentation de l’aversion au risque, le discours plus conciliant de la FED concernant la hausse des taux et la reprise des devises émergentes face au dollar, notamment du yuan et de la roupie, véritables indicateurs avancés du marché.



Graphiquement, en données journalières, les cours évoluent sous une résistance clé, à proximité de 1240 USD. Le retournement des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes donne du crédit à un scénario de débordement haussier, dont l’avènement permettrait de viser la zone des 1290 USD. A contrario, un nouvel échec serait synonyme d’une poursuite de la latéralisation horizontale au sein du trading range, borné entre 1170 et 1240 USD.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

