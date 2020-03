Gold : Même les actifs refuges sont boudés Envoyer par e-mail :

L’or, qui évoluait il y a encore quelques jours sur son plus haut niveau de 7 ans à 1700 USD, ne constitue plus un rempart face à la dégringolade des marchés boursiers. Le coronavirus et son lot de mesures exceptionnelles prises par les décideurs politiques n’épargnent pas la relique barbare, pourtant censée jouer un rôle de valeur refuge en ces temps bien tourmentés. Dans un contexte normalisé, les planètes auraient été paradoxalement alignées pour voir les cours de l’or exploser : généralisation de politiques monétaires accommodantes, hausse de l’aversion au risque, baisse des rendements obligataires etc. Mais cela revient à ignorer la situation précaire des investisseurs, contraints à prendre leurs bénéfices sur l’or pour faire face à leurs appels de marge sur leurs positions en action, ou bien pour récupérer du cash en priorité. Il convient néanmoins de relativiser les dégagements que subit l’once d’or. Ce dernier perd effectivement près de 15% depuis le début du mois pendant que le CAC40 en perd plus de 30%. On peut donc dire qu’un « moindre mal » frappe le métal doré. En données journalières, l’or revient tester un support majeur à 1450 USD. Il s’agit ici du dernier rempart que peuvent exploiter les acheteurs avant le test du célèbre « mur » qui a longtemps brisé les assauts acheteurs à 1370 USD. Ce niveau horizontal correspond aussi à la moyenne mobile à 50 périodes. Un rebond technique peut ainsi prendre forme sur cette zone de prix afin de rallier les 1530 USD dans un premier temps.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

