L'effet devise l'emporte sur la volatilité

Les relais haussiers sont ainsi momentanément éclipsés, tels que la montée des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, l’escalade des tensions géopolitiques en Iran ou encore l’appétit des banques centrales pour l’or.



D’un point de vue graphique, en données journalières, les cours de l’or reviennent se poser sur un support majeur, à proximité de 1265 USD. Il faudra à tout prix préserver cette zone sous peine d’aller chercher les prochaines lignes de soutien, dont la première se situe à 1240 USD. A contrario, seul un véritable débordement des 1300 USD militerait pour une poursuite du mouvement de fond haussier en vigueur depuis la fin de l’année 2018.

