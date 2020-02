L'or cale à l'approche de la ligne psychologique des 1600 USD Envoyer par e-mail :

Hausse sporadique des tensions géopolitiques, incertitudes liées à l’expansion du coronavirus et maintien de politiques monétaires accommodantes, tel est le cocktail qui propulse les cours de l’or à la hausse. La relique barbare s’octroie près de 5% depuis le début de l’année, tranchant avec le recul des principaux indices sur la période. Du côté de la demande, le World Gold Council a relevé une baisse de cette dernière, de l’ordre de 1% en 2019. La faute à une forte poussée des prix qui ont pénalisé le secteur de la bijouterie et les ventes de pièces et lingots. Cette baisse a néanmoins été compensée par la hausse des flux d’investissement dans les ETF adossés à l’or. A noter le ralentissement des achats des banques centrales, qui restent cependant sur des niveaux records. Graphiquement, en données journalières, les cours de l’once d’or calent une fois de plus à l’approche des 1600 USD. Ce nouvel échec ouvre la voie à une phase de consolidation entre 1545 USD et 1600 USD, une respiration qui prendrait forme au sein d’une tendance de fond qui demeure toujours haussière.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

