L'or inscrit un nouveau plus haut annuel

L’or résiste aux turbulences des marchés actions et s’offre le luxe d’inscrire un nouveau plus haut annuel à 1730 USD l’once. Choc pétrolier et environnement macroéconomique déprimé permettent de redorer le statut refuge de la relique barbare, véritable alternative pour l’investisseur en quête de diversification. Dans ce cadre, les minières aurifères brillent, à l’image de Newmont Mining, Kinross Gold ou encore Polymetal qui gagnent respectivement 37%, 32% et 26% depuis le début de l’année. Une plus grande sélection de valeurs liées à la thématique de l’or, mais aussi de l’argent est disponible au sein de notre liste thématique dédiée. Techniquement, en données journalières, nul ne peut émettre de doute sur le sens de la tendance de fond qui reste haussière, à l’image de l’orientation des différentes moyennes mobiles. La cassure du seuil psychologique des 1700 USD libère un nouveau potentiel de hausse, en direction des prochaines résistances notoires, qui se situent à 1800 USD, des niveaux datant de 2012.

