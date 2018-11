Les "boosters" sont pourtant bien présents Envoyer par e-mail :

En dépit du dérapage des indices boursiers sur le dernier mois d’octobre, le cours de l’or n’est pas parvenu à franchir son plafond de verre situé à 1240 USD. Le soubresaut acheteur s’est vu rattraper par des vents contraires, que l’on peut imputer à une reprise nourrie du dollar. Pour rappel, plus le dollar est fort face à ses contreparties, plus le pouvoir d’achat des détenteurs d’autres devises sera faible, impliquant une moindre demande et in fine une baisse des cours de l’or.Néanmoins, force est de constater que les marchés actions font preuve d’inconstance, amenant de la frilosité chez les opérateurs qui pourrait chercher à se couvrir. Par ailleurs, le yuan et la roupie indienne tendent à se redresser face au dollar, ce qui peut constituer un solide soutien à venir pour les cours du métal doré, d’autant plus en l’absence de frictions sur le marché obligataire américain.Techniquement, en unités de temps journalières, l’échec sous la résistance des 1240 USD a ramené les prix jusqu’à la ligne des 1200 USD. Le mouvement de latéralisation horizontale se poursuit ainsi au sein de la zone 1170-1240 USD, dont on attendra une sortie pour agir dans un sens comme dans l’autre.

