Les investisseurs en quête de refuge Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 03/10/2019 | 17:46

Les marchés débutent le dernier trimestre de l’année dans un environnement nerveux, lestés par le fléchissement de statistiques macroéconomiques de part et d’autre de l’Atlantique. Après la baisse de l’ISM manufacturier, qui est ressorti en contraction de 47.8, c’est au tour de l’ISM des services de présenter des signes de faiblesse. Celui-ci a été révisé à la baisse sur le mois de septembre, à 52.6 (en deçà des attentes à 55.1). La volatilité s’est ainsi accrue sur les dernières séances, ce qui profite au cours de l’once d’or, d’autant plus que les principaux indices mondiaux corrigent non loin de leurs records annuels. Initialement soutenue par la forte demande des banques centrales et la baisse généralisée des rendements obligataires, c’est désormais son statut de valeur refuge qui tire à la hausse le prix de l’or. D’un point de vue graphique, en unités de temps hebdomadaires, la consolidation des cours s’est poursuivie jusqu’au contact de la moyenne mobile à 100 jours, dans la zone des 1460 USD. Les investisseurs en ont profité pour prendre des positions longues à bon compte, dans le sens de la tendance de fond, qui reprend ses droits. La cible des acheteurs se situe dans la zone des 1540-1550 USD, jusqu’à présent infranchissable, dont la cassure libèrerait un nouveau potentiel de hausse. Le trend haussier ne sera pas contrarié tant que le support des 1440 USD sera sauvegardé.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique GOLD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine