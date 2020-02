Gold : Ruée vers l'or en Egypte

Le désert oriental du pays est considéré comme très riche en minéraux car il fait partie d'une zone connue sous le nom de bouclier arabo-nubien, une zone géologique qui s'étend de l'Arabie Saoudite et du Yémen à l'est jusqu'au Soudan et à l'Égypte à l'ouest.

Les investisseurs doivent faire des offres sur des blocs qui leur seront attribués dans les quatre mois suivant le lancement de l'appel d'offres, a déclaré dimanche un responsable de l'autorité des ressources minérales du pays. En janvier, l'Égypte avait dévoilé une nouvelle réglementation qui semblait abandonner l'obligation de créer une coentreprise locale pour exploiter le sous-sol et qui plafonnait à 20% les redevances reversées à l'Etat.