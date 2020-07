Les clefs pour comprendre la hausse de l'Or

L’or n’a jamais eu autant la cote. Enfin, ce ne pas vraiment exact pour l’or libellé en dollar, qui évolue à quelques encablures de son record historique, mais ça l’est pour l’or en euro, en livre sterling, en dollar canadien, en franc suisse, en roupie, en rouble etc. Le parcours réalisé depuis le début de l’année est ainsi remarquable, l’or s’appréciant de près de 22% depuis le 1er janvier et d’environ 30% sur un an glissant.

Bien que l’année soit loin d’être terminée, la relique barbare s’impose comme l’un des gagnants de 2020. Une célébrité qui a d’ailleurs débuté fin 2018, comme en atteste le graphique ci-dessous.

Le métal doré réalise l’une des meilleures performances en deux ans, toute classe d’actifs confondues, devant les indices de Wall Street, le Stoxx Europe 600 Net Return et le Nikkei, et loin, très loin devant le pétrole. Il peut être d’ailleurs perturbant de constater que l’or surperforme le Nasdaq Composite (on parle bien de l’indice des Tech US, invulnérable et indépassable). Ce constat réalisé, passons aux choses sérieuses pour tenter d'éclaircir l’engouement des marchés pour l’or.

Cette performance est évidemment à mettre au crédit de la chute des rendements obligataires, causée par l’assouplissement démesuré des politiques monétaires des principales banques centrales du globe : Fed, BCE et BoJ. Ces dernières sont engagés dans un processus de soutien monétaire afin d’endiguer les effets économiques du coronavirus. Par conséquence, le rendement des obligations "Investment grade" (qui ne présentent pas de risque) se contracte, et plus encore, les rendements réels (tenant compte de l’inflation) évoluent dans la très grande majorité des cas en territoire négatif. Autrement dit, les investisseurs dépensent de l’argent pour détenir des bons du trésor américain, le prix à payer pour acquérir un actif sans risque et liquide. Ce phénomène rend la relique barbare mécaniquement plus attractive, puisqu'elle ne délivre par définition, aucun rendement, aucun coupon, et présente en plus l’avantage de n’être adossée à la dette d’aucun Etat.

L’or et le rendement réel des obligations de grande signature ont ainsi une corrélation négative, une relation mise en lumière avec le graphique suivant.