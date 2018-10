Gold by Gold : 25/10/2018 - Résultats semestriels 2018

Communiqué de presse 25 octobre 2018

Résultats semestriels 2018

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion ce jour, les comptes semestriels 2018. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Chiffre d'affaires 5 088 4 583

Marge brute 401 43 Taux de marge brute 7,9% 0,9% Résultat d'exploitation 101 -290

Résultat financier 38 -25

Résultat net consolidé 96 -94

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises S1 2018 S1 2017 Résultat courant avant impôt 140 -315 Résultat exceptionnel -18 157 dont intérêts minoritaires 0 -2

Résultat net part du groupe 96 -92

Au 1er semestre de son exercice 2018, le chiffre d'affaires consolidé de Gold by Gold s'est établi à 5,1 M€, contre 4,6 M€ un an plus tôt.

Le groupe a négocié 108 kg d'Or ce semestre (vs. 87 kg au 1er semestre 2017), dans un contexte de marché toujours marqué par la faiblesse des volumes d'Or disponibles et des contraintes administratives péruviennes particulièrement adverses pour l'ensemble des acteurs de l'Or.

Au cours de cette même période, le groupe a poursuivi le développement de son activité d'Or tracé, malgré, là aussi, des difficultés d'approvisionnement auprès des communautés minières produisant cet Or certifié, en raison de contraintes règlementaires défavorables dans les pays producteurs et d'une concurrence soutenue. A travers cette activité, Gold by Gold peut fournir à des joailliers, des maisons de monnaie ou des organisations financières un Or 100% tracé et certifié depuis la mine, issu de communautés minières responsables de Bolivie, de Colombie et du Pérou. Le groupe opère également sur la base de prestations de services et de fabrication à façon d'Or tracé pour les mêmes acteurs.

L'activité de la division Collecte & Recyclage est demeurée atone au 1er semestre 2018, les conditions législatives et réglementaires en France ne permettant toujours pas d'envisager son redéploiement pour les acteurs du recyclage via Internet.

La marge brute semestrielle s'est établie à 401 K€, en forte progression (43 K€ un an plus tôt) en raison du fort accroissement des activités de prestations de services et de l'évolution favorable de la parité euro/dollar au cours de la période. Le taux de marge brute s'établit ainsi, de manière très ponctuelle, à 7,9 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2018, contre 0,9 % un an auparavant.

L'augmentation de la marge brute conjuguée au maintien d'une structure de coûts à un niveau bas a permis d'enregistrer un résultat d'exploitation de 101 K€ ce semestre, contre une perte de -290 K€ au 1er semestre 2017.

Après comptabilisation d'un résultat financier de 38 K€, qui bénéficie lui aussi de gains de change, et en l'absence d'éléments exceptionnels, le Groupe a renoué avec la profitabilité avec un résultat net part du groupe de 96 K€ au 1er semestre 2018, contre -92 K€ un an plus tôt.

Situation financière au 30 juin 2018

Données consolidées en K€

30/06 2018

31/12 2017

Données consolidées en K€

30/06 2018

31/12 2017

Actif immobilisé 210 182

Capitaux propres 4 198 4 210 dont intérêts minoritaires

0 0

dont stocks

1 392 1 095 Provisions 1 994 1 949 dont créances clients

1 357 1 332 dont autres créances

1 924

1 928

Dettes financières 351 452 dont emprunts financiers 350 450

Disponibilités 3 731 3 978 TOTAL ACTIF 8 640 8 524

dont concours bancaires

1 2

Autres dettes 2 097 1 913 dont dettes fournisseurs 1 243 1 171 TOTAL PASSIF 8 640 8 524

Au 30 juin 2018, la situation bilancielle de Gold by Gold restait solide et saine.

Les capitaux propres consolidés du groupe demeuraient à un niveau tangible de 4,2 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 3,7 M€ et les stocks s'établissaient à 1,4 M€ à l'issue du semestre.

Les dettes financières ont été réduites de 101 K€ au cours de la période, pour s'établir à 351 K€, constituées pour l'essentiel d'un prêt Bpifrance.

Perspectives

Alors que les quantités d'Or saisies depuis le début de l'année 2014 par les autorités péruviennes sont toujours immobilisées, les actions en justice initiées par le représentant de Gold by Gold afin d'obtenir la libération de cet Or se poursuivent.

Face au maintien des difficultés de marché sur le plan du Négoce, activité pour laquelle le groupe n'envisage toujours pas une remontée des volumes à court terme, Gold by Gold entend poursuivre le développement de son activité d'Or tracé.

Dans une optique de diversification de ses activités et de ses relais de croissance, Gold by Gold continue d'explorer la mise au point d'un procédé, propre et respectueux de l'environnement, pour la récupération de métaux communs et spéciaux sur une mine au Pérou. Ces travaux, actuellement en phase de tests in situ et qui seront finalisés à la fin de l'année 2018, pourraient, en cas de succès, déboucher sur une mise en œuvre industrielle de ce procédé innovant.

Dans ce contexte, le Groupe entend maintenir sa structure de coûts à un niveau bas et préserver sa situation financière solide.

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maitrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> Division Négoce : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe ; > Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com ; > Division Affinage : affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 - Mnémo : ALGLD - Code ICB : 1777 - Gold mining.

Pour plus d'informations : www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts

Gold by Gold > Patrick Schein Président

Genesta Finance > Hervé Guyot Listing sponsor

Tél. : 01 53 65 12 30

Tél. : 01 53 67 36 92