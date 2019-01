GOLDMAN SACHS : UBS reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 190 dollars sur Goldman Sachs après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. La banque a annoncé un bénéfice par action de 6,04 dollars, comparativement à l’estimation du bureau d’études et du consensus de 4,45 dollars par action. Les résultats comprennent un taux d'imposition moins élevé que prévu (impact positif de 89 cents), une activité investissements sur fonds propres meilleurs que que prévu (vent arrière de 25 cents) et des commissions de performance (impact favorable de 19 cents).Il ajoute que les rémunérations ont représenté 23,6 % des revenus contre sa prévision de 28,9 %, ce qui a un impact positif de 1,07 dollar par action.