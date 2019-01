GOLDMAN SACHS : le bénéfice bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réalisé au quatrième trimestre 2018 un bénéfice net de 2,538 milliards de dollars, contre une perte de 1,928 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est établi à 2,322 milliards. Par action, le bénéfice est ressorti à 6,04 dollars, après -4 dollars au dernier trimestre 2017. Le consensus Refinitiv le donnait à 4,45 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint 8,08 milliards, en baisse d'1%. Le chiffre d'affaires de la banque d’investissement a reculé de 5% à 2,044 milliards. Celui de l'investissement management a progressé d'1% à 1,567 milliard.Les commissions et fees ont dégagé un revenu de 838 millions, en hausse de 9% Le market making a bondi de 17% à 1,42 milliard.Les autres activités du groupe ont vu leur revenu baisser de 21% à 1,22 milliard.