Goldman Sachs est dans le collimateur de la justice pour son rôle joué dans les levée de fonds, via des placements obligataires, effectuées par 1MDB (1 Malaysia Development BhD), qui fait l'objet d'enquêtes pour corruption et blanchiment d'argent dans au moins six pays.

Lundi, le titre Goldman Sachs a chuté de 7,64%, tombant à un creux de près de deux ans, à la suite de déclarations du ministre malaisien des Finances, Lim Guan Eng, affirmant que son pays chercherait à obtenir le "remboursement intégral" des quelque 600 millions de dollars (533 millions d'euros) de commissions perçues par la banque lors d'opérations de levées de fonds représentant 6,5 milliards.

Un porte-parole de Goldman Sachs a répété dans un courriel envoyé à Reuters que la banque démentait toute infraction aux règles.

Au début du mois, la justice américaine a annoncé l'inculpation de deux anciens banquiers de Goldman Sachs et d'un financier malaisien dans l'enquête sur le scandale du blanchiment de 4,5 milliards de dollars (près de quatre milliards d'euros) détournés du fonds souverain malaisien 1MDB.

L'ancien Premier ministre de Malaisie Najib Razak, à l'origine de la création du fonds en 2009, a toujours démenti toute implication dans ce scandale.

Tim Leissner, un ancien dirigeant de Goldman Sachs en Asie, a plaidé coupable et accepté de payer une amende de 43,7 millions de dollars (38,3 millions d'euros).

"Il y a des preuves que Goldman Sachs a fait des choses qui sont contraires à loi. Il ne fait aucun doute que nous avons été trompés par des employés de Goldman Sachs", a déclaré Mahathir Mohamad dans une interview à CNBC.

"Cela prend un peu de temps mais ils (le département de la Justice américain) ont promis qu'ils rendraient l'argent."

Le DoJ n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

La justice américaine a envisagé la possibilité d'inculper Najib Razak ou ses associés mais préférerait que la Malaisie se charge des poursuites éventuelles contre tout ressortissant malaisien.

Depuis les élections législatives de mai qu'il a perdues, les autorités malaisiennes ont inculpé Najib Razak pour 38 chefs d'accusation, dont plusieurs liés à 1MDB. L'ancien Premier ministre a plaidé non coupable.

Les Etats-Unis, la Malaisie et la Suisse ont, entre autres, enquêté sur cette affaire, qui a éclaté en 2011 et porte sur des faits commis entre 2009 et 2014.

(A. Ananthalakshmi et Joseph Sipalan à Kuala Lumpur, Aradhana Aravindan à Singapour, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Bertrand Boucey)