Goldman Sachs : consensus battu au 4e trimestre

16/01/2019 | 14:27

Goldman Sachs annonce un bénéfice net de 2,54 milliards de dollars au dernier trimestre 2018, soit 6,04 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,90 dollars et une perte de 5,51 dollars par action essuyée sur la même période en 2017.



Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise sont restés atones à 8,08 milliards de dollars sur cette période, 'en dépit d'un contexte difficile pour les activités de marché au second semestre', selon le PDG David Solomon.



'Pour l'année, nous avons réalisé une croissance des revenus à deux chiffres (+12%), le bénéfice par action le plus élevé de l'histoire du groupe (25,27 dollars) et le meilleur rendement des capitaux propres depuis 2009 (13,3%)', souligne-t-il.



