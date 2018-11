Goldman Sachs : poursuivi par le fonds IPIC dans le dossier 1MDB

Dans un communiqué publié mercredi, IPIC précise qu'il a déposé sa plainte à New York car il estime que Goldman Sachs et ces autres parties "ont joué un rôle central dans une démarche de longue date visant à corrompre d'anciens dirigeants d'IPIC et de sa filiale Aabar Investments, et ont induit en erreur IPIC et Aabar".

"Nous sommes en train d'évaluer les détails de ces allégations et nous entendons les contester vigoureusement", a déclaré un porte-parole de Goldman.

Les représentants du gouvernement malaisien n'ont pu être joints dans l'immédiat.

La justice américaine a récemment inculpé deux anciens banquiers de Goldman Sachs et un financier malaisien dans l'enquête sur le scandale du blanchiment de 4,5 milliards de dollars (près de 4 milliards d'euros) détournés du fonds souverain malaisien 1MDB.

L'ancien Premier ministre de Malaisie Najib Razak, à l'origine de la création du fonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) en 2009, a toujours nié toute implication dans ce scandale.

Goldman Sachs a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'avait commis aucun délit et qu'elle collaborait avec les autorités.

Au moins six pays, dont les Etats-Unis, la Malaisie et la Suisse, ont enquêté sur cette affaire, qui a éclaté en 2011 et porte sur des faits commis entre 2009 et 2014.

(Stanley Carvalho, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)