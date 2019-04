Goldman Sachs : reste au-dessus des attentes au trimestre

15/04/2019 | 13:50

Goldman Sachs annonce ce lundi un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars au premier trimestre 2019, soit 5,71 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,97 dollars et à comparer à un bénéfice de 6,95 dollars sur la même période en 2018.



Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise ont reculé de -13%, pour se situer à un peu plus de 8,8 milliards de dollars.



'Nous sommes satisfaits de notre performance au premier trimestre, notamment dans le contexte d'un début d'année en demi-teinte. Nos activités principales ont généré de solides résultats (...) Nous sommes concentrés sur de nouvelles opportunités de croissance et de diversification de notre mix d'activités afin de servir un plus large éventail de clients à travers le monde. Avec l'amélioration de nos performances dans nos différentes activités, nous sommes convaincus que Goldman Sachs générera des rendements attractifs pour nos actionnaires', commente David Solomon, CEO de Goldman Sachs.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.