Goldman Sachs : un troisième trimestre d'excellente facture

16/10/2018

Les résultats du troisième trimestre de Goldman Sachs, parus aujourd'hui, devraient porter le titre du géant bancaire pendant cette séance.



Goldman Sachs a en effet rapporté avant l'ouverture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice de 6,28 dollars par action sur la période, en croissance de 1,26 dollar sur un an. C'est d'autant plus impressionnant que le consensus visait une augmentation bien moindre du BPA, à 5,39 dollars.



Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à près de 8,65 milliards, en hausse de 4% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus s'établissent à 28,08 milliards, là encore en hausse, de 16%, par rapport à la même période en 2017.





