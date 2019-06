Le suédois Northvolt lève un milliard de dollars pour son usine de batteries

Northvolt a précisé que la construction de l'usine de Skelleftea, dans le nord de la Suède, débuterait en août avec un objectif de capacité initiale de production de cellules de 16 GWh. Il a dit avoir déjà vendu une part importante du volume de production prévu pour une valeur totale de commandes de plus de 13 milliards de dollars (11,5 milliards d'euros) d'ici 2030.

L'usine est l'un des projets industriels les plus importants de Suède depuis des décennies et entre dans le cadre des efforts européens pour concurrencer les leaders asiatiques du marché des batteries tels que CATL, Samsung et LG Chem.

Le PDG de Northvolt Peter Carlsson, un ancien dirigeant de Tesla, a déclaré aux journalistes que la production débuterait en 2021.

"Dans une perspective de long terme, nous serons dans un processus de financement constant. Si nous voulons être l'un des plus grands acteurs en Europe en 2030, nous devrons augmenter la capacité de production à 150 GWh", a-t-il dit.

Les fonds de pension suédois AMF et Folksam et la fondation IMAS liée à Ikea ont également contribué à la levée de fonds, qui était dirigée par Goldman Sachs et VW.

La Banque européenne d'investissement fournira un prêt de 350 millions d'euros, son plus important financement direct dans les technologies de batteries.

(Niklas Pollard et Johannes Hellstrom, Dominique Rodriguez pour le service français)